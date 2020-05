Coronavirus: Bernini, 'da governo ancora confusione e incompetenza'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Il bollettino quotidiano del governo continua a registrare confusione e incompetenza. Restano divisioni profonde su finanziamenti a fondo perduto alle imprese, sul reddito di emergenza e sulla destinazione dei 55 miliardi del decreto aprile-maggio. Manca una visione strategica per accompagnare il Paese fuori dalla crisi ed emergono punte inaccettabili di arroganza e incompetenza nella lunare proposta della ministra Azzolina, che vorrebbe far rientrare a scuola i ragazzi tenendoli a turno metà in aula e metà a casa. Al disprezzo per le imprese si aggiunge insomma quello per le famiglie". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"A fronte di questa babele -aggiunge- il premier sostiene che la sua maggioranza è coesa, e i Cinquestelle arrivano a ribaltare sulle opposizioni l’incapacità del governo.

Forza Italia nonostante questo continua nella sua linea di responsabilità, e stamani il presidente Berlusconi ha messo in campo un pacchetto di proposte credibili e concrete per far ripartire l’Italia: burocrazia zero, sospensione del codice degli appalti, sostegno reale alle imprese, flat tax e patto fiscale. Finora il governo ha fatto sempre orecchie da mercante, ignorando tutti gli appelli del Quirinale alla collaborazione, e il risultato è purtroppo sotto gli occhi di tutti: siamo entrati per primi nel ciclone dell’epidemia e ne usciremo per ultimi, e con le ossa rotte se l’opposizione e il mondo produttivo non verranno ascoltati".