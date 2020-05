Coronavirus: Rotondi, 'se Renzi lascia governo non entra Fi, ma ricostruiamo Centro'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Poniamo fine alla telenovela: può darsi che Renzi metta fine al governo, ma nessuno di noi si sostituirà ai suoi voti. La stima personale per Conte non è una motivazione politica per passare al governo dall’opposizione. Al massimo debbo riconoscere che il governo Conte ci dà il tempo di ricostruire il Centro: se la legislatura andrà a compimento, gli equilibri politici cambieranno e con la legge elettorale proporzionale la destra sovranista sarà al massimo una forte e innocua minoranza gialla come in Francia". Lo afferma Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Fi alla Camera in rappresentanza dei due partiti democristiani presenti nelle liste di Forza Italia.