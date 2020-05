Coronavirus: Sisto (Fi), 'con circolare Viminale trionfa indeterminatezza'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “La circolare con cui il Viminale avrebbe dovuto chiarire la quantità di dubbi interpretativi lasciati dall’ultimo Dpcm di Conte, prima, e dalle Faq sul sito del governo, poi, è in realtà una fonte inesauribile di dubbi essa stessa: siamo al trionfo dell’indeterminatezza”. Lo afferma Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia.

“Al di là del ribaltamento innovativo delle fonti del diritto, per cui circolari e addirittura ‘domande frequenti’ arrivano a ‘dettare legge’ -prosegue- in una settimana il governo non è riuscito a far luce su ciò che i cittadini potranno legittimamente fare da domani senza correre il rischio di essere sanzionati. Il tentativo di connotare e tipizzare la relazione affettiva che può consentire gli spostamenti è, ad esempio, un puro quanto pericoloso esercizio di stile se non si chiarisce chi e in che modo dovrà valutare la 'duratura e significativa comunanza di vita e di affetti'.

Ancor più assurda è la richiesta ai prefetti e alle Forze dell’Ordine di valutare la liceità o meno di uno spostamento sulla base di un ‘prudente ed equilibrato apprezzamento’: cosa vuol dire?"

"La legittimità di una sanzione -conclude Sisto- deriva dalla chiarezza delle prescrizioni e dei divieti e dalla loro linearità e uniformità di applicazione. Così, invece, si rischia solo il caos”.