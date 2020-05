Coronavirus: Zaia, 'non coercitivi ma tuteliamo salute'**

Roma, 3 mag.(Adnkronos) – L'ordinanza "va nella direzione non di essere coercitivi ma di tutelare la salute dei cittadini" perchè "è importante" che non aumentino i 1058 ricoverati e i 103 in terapia intensiva, altrimenti "si torna nella casella di partenza come nel gioco dell'oca e sarebbe una tragedia". Lo ha affermato in una conferenza stampa il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.