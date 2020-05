Giornalisti: Fico, 'riflettere su importanza informazione libera e tutela professione'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "'Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere'. Lo afferma l’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani. A più di 70 anni dalla promulgazione di questi principi, questo diritto è ancora oggi ampiamente violato e disatteso. La giornata di oggi, che le Nazioni unite dedicano alla libertà di stampa, è l’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza di una informazione indipendente, libera, plurale e sulla necessità di tutelare la professione giornalistica". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

"La libertà di stampa -aggiunge- è un irrinunciabile strumento di conoscenza e di emancipazione di ogni comunità civile.

Per queste stesse ragioni, essa rappresenta anche una grave e temuta minaccia: per i regimi totalitari, per la criminalità organizzata e per tutti i poteri consolidati che non tollerano voci dissidenti o esercizi di verità che pongano in luce attività illegali, soprusi e nefandezze".