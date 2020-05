Coronavirus: Conte, 'minaccia senza precedenti, cooperazione unica strada'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "Di fronte a una minaccia globale senza precedenti, la comunità internazionale ha solo un'opzione efficace per sconfiggere il virus: la cooperazione". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Coronavirus Global Response insieme a tutti gli altri leader.

"Fin dall'inizio, l'Italia è un membro impegnato dell'Alleanza internazionale contro il Coronavirus – ricorda il presidente del Consiglio – La scorsa settimana, abbiamo lanciato 'COVID-19 Accelerator' e sostenuto un invito all'azione per aumentare gli sforzi per garantire un accesso equo e universale alla vaccinazione, al trattamento e alla diagnostica".

"L'Italia vuole avere un ruolo speciale in questo sforzo non solo come paese che – purtroppo – ha accumulato molta esperienza nella lotta contro il virus ed è ora pronto a condividerlo". All'Italia, ricorda Conte, spetta anche la "prossima presidenza del G20 nel 2021.

Durante il nostro mandato, siamo disposti a promuovere un multilateralismo efficace come miglior acceleratore politico per vincere questa battaglia, rafforzando i sistemi sanitari, fornendo un sostegno concreto ai nostri cittadini e promuovendo una ripresa sostenibile, equa e duratura".