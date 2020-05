Coronavirus: Fratoianni (Leu), 'velocizzare procedure per aiuti'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Con la Fase Due si apre una fase nuova che tutti ci auguriamo sia duratura e che ci conduca finalmente fuori da questa drammatica crisi. Ma perché sia davvero così occorre una grande prudenza e un’efficace capacità di controllo dell’evoluzione dell’epidemia, massima sicurezza sui posti di lavoro". Lo afferma in un video pubblicato sui social, Nicola Fratoianni portavoce nazionale di Sinistra Italiana.

“Ma perché sia davvero così occorre anche – prosegue l’esponente di Leu – cambiare il modo di pensare, investire nella dimensione pubblica, in ciò che tutela gli interessi di tutti. A cominciare dalla sanità pubblica mai più privatizzazioni e svendite del nostro sistema sanitario, dalla scuola e dall’università, dalla ricerca e dal sistema della mobilità collettiva.

Insomma cambiare il nostro modo di pensare ed organizzare la nostra vita, per non tornare a quella normalità che ha reso questo virus così devastante e pericoloso per tutti”.

“Infine serve una rapida velocizzazione di tutte le procedure – conclude Fratoianni – di tutta quella burocrazia che rende ancora troppo lenti gli aiuti e il sostegno al sistema delle imprese, ai lavoratori e alle lavoratrici e a chi non ha un reddito".