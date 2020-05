Coronavirus, Giappone proroga stato emergenza

Tokyo, 4 mag. (Adnkronos) – Shinzo Abe ha prorogato fino alla fine di maggio lo stato d'emergenza in tutto il Giappone che fa i conti con la pandemia di coronavirus. Lo riferisce l'agenzia Kyodo che parla di un annuncio arrivato durante una riunione della task force di esperti. Lo stato d'emergenza, annunciato il 16 aprile per tutto il territorio nazionale dopo le misure decise il 7 aprile per Tokyo e altre sei prefetture, era in scadenza mercoledì prossimo, dopo le festività della Settimana d'oro che va dal 29 aprile al 5 maggio.

Il premier in una conferenza stampa che spiegherà le ragioni che hanno portato alla proroga dello stato d'emergenza, che non è il lockdown all'italiana. Secondo i dati riportati stamani dalla Kyodo, in Giappone sono più di 15.000 i casi di coronavirus e circa 550 i decessi legati alla pandemia.