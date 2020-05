Coronavirus: M5S, inaccettabile morale da parte dell'Olanda

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “E' inaccettabile che Paesi come l’Olanda dettino le condizioni e ci facciano la morale sui nostri conti pubblici: chi vuole imporre il massimo rigore finanziario, altro non è che il principale paradiso fiscale europeo che da anni e impunemente fa concorrenza sleale sottraendo miliardi di entrate tributare agli altri Stati danneggiando le nostre economie. Abbiamo già più volte richiesto all'Ue di intervenire sul dumping fiscale dato che sottrae all'Italia il 19% delle proprie entrate tributarie dalle imprese, ovvero 7,5 miliardi di euro, a vantaggio proprio di Paesi come l'Olanda”. Lo affermano i deputati e le deputate del Movimento 5 Stelle componenti della commissione Politiche Ue.

“Da tempo -aggiungono- l'Olanda adotta una politica fiscale spregiudicata che favorisce l’evasione, l’elusione, la corruzione e il riciclaggio e in base a quanto stimato da Tax Justice Network i Paesi Bassi –grandi oppositori dei bond europei– l’anno scorso hanno sottratto al nostro Paese 1,5 miliardi.

Un paradosso inammissibile".