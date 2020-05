Coronavirus: Musumeci, 'ora bisogna allargare le maglie, ma continuare linea rigore'**

Palermo, 4 mag. (Adnkronos) – "In Sicilia da oggi possono rientrare tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dalle ordinanze, chi per motivi di salute o chi per giustificati motivi familiari. Questa è stata la linea del rigore seguita fino ad oggi e che ha dato risultati. Non c'è dubbio che ora bisogna allargare le maglie". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci a Radio1.