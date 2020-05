Coronavirus: Sicilia, interrogazione Pd su ritardi cig

Palermo, 4 mag. (Adnkronos) – Il gruppo del Pd all'Ars ha depositato un’interrogazione per chieder le ragioni dei ritardi nei pagamenti della cassa Integrazione. "In un momento di grave crisi economico sociale oltre che sanitaria – afferma il deputato dem e vice presidente della commissione Bilancio Ars Baldo Gucciardi – il governo regionale ha il dovere di accelerare le procedure e dare risposte immediate alle oltre 140mila istanze presentate". "La Regione – aggiunge – va troppo a rilento sui pagamenti della cig, mentre oggi più che mai bisognerebbe con urgenza snellire le procedure e garantire al più presto a tutti gli aventi diritto il pagamento della cassa integrazione in deroga. I lavoratori rischiano di soffocare senza queste risorse dovute ed ogni istante di ritardo diventa una sofferenza ed una mortificazione per migliaia di famiglie siciliane".