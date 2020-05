Coronavirus: Toti, 'Liguria regione Nord con meno mortalità'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "Tanto per smentire le voci di chi rema contro per principio, manipolando i dati e la loro interpretazione e denigrando così il lavoro dei nostri sanitari, ecco quanto pubblicato oggi da Istat. La Liguria è tra le Regioni del nord che hanno registrato una minore mortalità a causa del Covid-19 nel primo trimestre del 2020. Secondo i dati, la variazione di mortalità a marzo 2020 rispetto alla media dei 5 anni precedenti (+50,3%) è simile a Piemonte e Marche ed è inferiore al dato di Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino e Val d’Aosta. Questi numeri sono particolarmente significativi, considerato che siamo la Regione più anziana d’Europa e ci confortano ancor di più in questo inizio di Fase 2".

Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

"La Liguria -aggiunge- ha fronteggiato una pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero e pur in mezzo a mille difficoltà ha sempre garantito a tutti i cittadini le cure di cui avevano bisogno e ora, con prudenza e regole precise, è pronta a ripartire. Lo capiranno anche i soliti oppositori o continueranno a leggere i numeri solo in senso negativo per fare un dispetto a Toti?”.