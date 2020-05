Mafia: Mattarella, 'capitano Basile luminoso esempio lotta a illegalità'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "Nel quarantesimo anniversario della sua morte, desidero ricordare il sacrificio di una nobile figura di servitore dello Stato: il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, medaglia d’oro al valore civile, ucciso barbaramente davanti alla moglie e alla figlioletta, a Monreale". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Basile -ricorda il Capo dello Stato- stava conducendo indagini coraggiose e importanti sulle attività criminali-affaristiche delle famiglie mafiose, collaborando strettamente con il giudice Paolo Borsellino. La sua luminosa esistenza sia di riferimento per i giovani e per tutti coloro che, in ogni parte del Paese, si impegnano quotidianamente nella lotta contro l’illegalità, il malaffare e i poteri criminali".