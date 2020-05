Acea: depositate liste, Castelli indicata presidente, verso Gola ad

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Depositate le liste dei candidati al Cda in vista dell'Assemblea di Acea convocata per il 29 maggio in prima e per il 30 maggio in seconda convocazione. Roma Capitale, l'azionista di controllo con il 51%, ha indicato Michaela Castelli, l'attuale presidente del gruppo capitolino, alla presidenza di Acea. Tra i candidati figura anche l'attuale Cfo Giuseppe Gola che dovrebbe essere designato amministratore delegato del gruppo in sostituzione di Stefano Antonio Donnarumma che andrà a guidare Terna.