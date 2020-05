Coronavirus: Gori, 'numero tamponi ancora insufficiente'

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – "Il numero di tamponi è tuttora insufficiente". Così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori commenta a Sono le Venti in onda stasera su Nove a proposito dell'aumento dei tamponi in Lombardia annunciato dall'assessore Giulio Gallera.

"A Bergamo – spiega – si fanno circa mille tamponi al giorno, e comprendono anche i tamponi di uscita, troppo pochi".

Quanto all'introduzione del reddito di emergenza nel decreto Maggio, si dice "favorevole, serve per le persone che non hanno alcun tipo di protezione in questo momento. Bisogna intervenire presto, ma questa gestione deve essere affidata ai comuni"