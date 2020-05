Fase 2: Calderoli, 'oggi per Bergamo giornata di sole dopo due mesi di buio'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – "Oggi per Bergamo e la sua provincia è una giornata di sole dopo due mesi di buio. Oggi ha riaperto il nostro aeroporto di Orio al Serio, oggi ha ripreso ad allenarsi la nostra Atalanta, oggi siamo la seconda provincia lombarda con il minor numero di contagiati, appena 12, registrati da ieri. Non dobbiamo cantare vittoria, non è ancora finita, ma forza Bergamo. Tiriamoci su le maniche e ce la faremo ancora una volta". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.