Fase 2: Mazzetti (Fi), 'fissare riapertura per acconciatura ed estetica'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – "Dall'ultima conferenza stampa del premier Conte dello scorso 26 aprile 2020 fino ad oggi l'attesa per una imminente riapertura per le attività di acconciatura ed estetica è stata vana. Gli appelli delle rispettive associazioni di categoria ed anche di Forza Italia sono stati inascoltati. L'attenzione dimostrata per una riapertura in sicurezza e nel rispetto di tutti gli standard sanitari, distanze comprese, non è bastata per convincere il governo a concedere una riapertura anticipata rispetto alla data ipotizzata del 1 giugno 2020. Ad oggi infatti quella data è rimasta tale." Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.

"Tutto questo -aggiunge- ad oggi non ha senso. Il governo non deve dire quando riaprire, ma come. Se le attività possono riattivarsi rispettando protocolli definiti per la sicurezza hanno il diritto di esercitare la propria attività senza aspettare tempo ulteriore.

Che senso ha continuare con questo balletto di date che sta danneggiando soltanto la nostra economia? Riaprano subito tutti coloro che sono a norma di protocollo e che contemporaneamente facciano una semplice comunicazione al Prefetto in merito alla propria volontà di ripartire".