Fase 2: Musumeci incontra parti sociali, 'Sicilia produttiva deve ripartire'

Palermo, 5 mag. (Adnkronos) – E' iniziata alle 17 a Palazzo Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana a Palermo, la riunione organizzata dal presidente della Regione Nello Musumeci con le parti sociali. Un incontro in video collegamento con una trentina di rappresentanti del mondo sindacale, delle associazioni datoriali, delle organizzazioni di categoria per discutere di un Piano regionale per la ricostruzione economica e sociale dell'Isola e per l'efficientamento burocratico. Presenti anche numerosi assessori della giunta regionale. Nel suo intervento iniziale, Musuemci ha sottolineato che il Piano rappresenta "l'obiettivo del mio governo per accompagnare la 'Fase 2' in Sicilia, a sostegno delle imprese, dei settori produttivi e dei lavoratori, ma anche per accelerare la spesa pubblica destinata agli investimenti e alle infrastrutture. Un documento – ha sottolineato il governatore – che deve essere frutto di concertazione, asciutto, essenziale, attuabile in tempi celeri.

La Sicilia produttiva deve ripartire, nel rispetto delle norme di sicurezza, più determinata che mai".