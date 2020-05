Droga: smantellata a Palermo banda di spacciatori a Ballarò, undici arresti (2)

(Adnkronos) – Nel corso dell’indagine, sono stati effettuati, a riscontro della tesi investigativa molteplici arresti in flagranza di reato e correlati sequestri di sostanza stupefacente. L’attività di indagine svolta "ha fatto emergere la particolare intensità dei traffici illeciti posti in essere dagli indagati, i quali in un arco di tempo limitato (settembre 2018 – aprile 2019), incuranti peraltro dei numerosissimi interventi di Polizia Giudiziaria effettuati in flagranza, proseguivano ininterrottamente l’attività di spaccio".

Alcuni degli indagati, "nonostante fossero stati infatti arrestati più volte nel corso della presente indagine, continuavano a lavorare nella piazza di spaccio allestita, persino con misure cautelari in atto".