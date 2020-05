Fase 2: Ceccanti, 'dopo ok emendamento su dpcm ora inizi nuova fase' (2)

(Adnkronos) – "Pertanto l’obiettivo comune in questa nuova fase non è tanto e non solo quello di parlamentarizzare i Dpcm, ma di farne meno possibile per ricorrere allo strumento fisiologico dei decreti-legge. La procedura adottata per i Dpcm, modellata su quella dell’articolo 7 della legge 234 del 2012 che riguarda il coinvolgimento del Parlamento sulle riunioni del Consiglio europeo, è in grado di rispondere all’esigenza di ripristinare un fisiologico rapporto tra Parlamento e Governo. Non sappiamo se la norma entrerà in vigore prima del nuovo Dpcm previsto per il 18 maggio, ma ci auguriamo che il Presidente del Consiglio possa venire in Parlamento prima di quella data per illustrarne i contenuti. Sarebbe davvero il segno di una nuova fase".