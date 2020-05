Fase 2: Ceccanti, 'dopo ok emendamento su dpcm ora inizi nuova fase'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – "Credo che l’approvazione nel pomeriggio dell’emendamento riformulato proposto col consenso convinto del Gruppo Pd e di altri deputati di diversi gruppi, che consente la parlamentarizzazione dei Dpcm, possa segnare un punto alto dell’interlocuzione tra Parlamento e Governo". Lo sottolinea Stefano Ceccanti, primo firmatario dell'emendamento.

"Non solo per il testo, ma per l’obiettivo. Come richiesto più volte da vari parlamentari se si annuncia una fase due, essa si deve vedere anche nel rapporto tra Parlamento e Governo. Nella fase precedente di emergenza assoluta poteva essere ragionevole che il dialogo intercorresse soprattutto tra Governo e istanze tecniche, ma in quella nuova che si apre, con riaperture progressive da dettagliare in modo molto puntuale, è decisiva l’interlocuzione col Parlamento. Le scelte non possono che essere politiche e in dialogo col Paese nella sua complessità: questi due criteri possono essere seguiti solo in dialogo stretto col Parlamento".