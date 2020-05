Fase 2: Gelmini, 'non è tempo di maxi o mini sanatorie'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Il ministro Bellanova continua con la sua crociata pro immigrati. Il problema del lavoro in agricoltura non si risolve certo con una maxi sanatoria per 600mila irregolari". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Reintroduciamo subito i voucher -aggiunge- e prevediamo contratti agili per chi vuole, magari per qualche mese e magari perché rimasto senza lavoro, impegnarsi in questo settore. Non si può certamente rispondere alle esigenze di un comparto come quello dell’agricoltura pretendendo regolarizzazioni a pioggia per tutti. Non è il momento giusto per affrontare il tema di maxi o mini sanatorie".