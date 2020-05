Fase 2: ipotesi mascherine gratuite ai più bisognosi

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Il governo valuta la distribuzione di mascherine gratis alle persone in maggiori difficoltà. E' una delle ipotesi, riferiscono fonti dell'esecutivo, a cui lavora il governo. La distribuzione gratuita di mascherine per i meno abbienti non è tuttavia, allo stato attuale, nei testi del dl maggio su cui si lavora in queste ore.