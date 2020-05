Coronavirus: Bertolaso, 'malattia grave, io curato subito con clorochina'

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – A contrarre il Covid-19 si prova "una paura terribile e angoscia. E' una roulette russa, a me è andata molto bene, ho passato alcune giornate difficili, ma fortunatamente sono riuscito a riprendere bene tutta la situazione e ho ripreso subito a lavorare. Se non la provi sulla tua pelle non riesci a capirne la gravità". Lo ha detto Guido Bertolaso, ospite di Stasera Italia su Rete4.

"Io sono stato trattato con clorochina da subito, che è da usare immediatamente e che si è dimostrata efficace, assieme a un cocktail di antivirali. Oggi è molto di moda l’idea del plasma, che si ricava da soggetti che come me hanno già avuto il virus e si pensa che ci siano degli anticorpi neutralizzanti che possono essere utili nella terapia", ha aggiunto.