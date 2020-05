Fase 2: Conte a Iv, 'ora senso responsabilità, far ripartire Paese'

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – "Il Governo e le forze di maggioranza sono chiamati a operare con grande responsabilità, che deve essere ben superiore a quella richiesta a tutti i cittadini visti i compiti istituzionali, per operare la sintesi più efficace e lungimirante per far ripartire il Paese e rilanciare l’economia". Lo ha detto, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte nell'incontro con la delegazione di Iv, un incontro che anche P.Chigi, come il partito renziano, giudica "positivo".