Fase 2: in bozza dl c'è regolarizzazione lavoratori 'invisibili'

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Spunta nel dl aprile, ormai diventato decreto maggio, un articolo per regolarizzare i lavoratori 'invisibili', tema che ha creato divisioni nel governo, fino alla minaccia di dimissioni della ministra renziana Teresa Bellanova, ora a Palazzo Chigi con la delegazione di Italia Viva per un chiarimento con il premier Giuseppe Conte. Nella bozza del dl c'è un articolo, visionato dall'Adnkronos, che apre alla regolarizzazione di lavoratori in nero, nello specifico braccianti, colf e badanti, con permessi temporanei da 4 mesi o fino al termine della durata del contratto. (segue)