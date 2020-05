Bce: Gentiloni, 'pilastri sono rispetto decisioni Corte Ue e indipendenza Eurotower'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "I pilastri della Commissione Ue, che è la guardiana dei trattati e del rispetto comunitario, sono il primato del diritto europeo, che è stata appena riaffermato anche dalla Corte di giustizia Ue e l'autonomia e l'indipendenza della Bce. Sono dei principi cruciali". Ad affermarlo è il Commissione Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni intervenendo a 'The State of Union' in video conferenza commentando la decisione della Corte costituzionale tedesca in merito ai programmi della Bce.