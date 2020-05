Coronavirus: Conte, 'Recovery Fund da promessa a proposta concreta'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "Il Consiglio Europeo in videoconferenza del 23 aprile scorso è una buona base di avanzamento. I leader europei hanno deciso difatti non solo di rendere operative entro il 1 giugno 2020 le tre proposte concordate all’ultimo Eurogruppo, il programma 'Sure', il fondo della Banca Europea per gli Investimenti e il MES. I Leader europei hanno anche concordato di lavorare per la creazione di un fondo per la ripresa e sul fatto che il Fondo è necessario e urgente e dovrà essere di entità adeguata, mirato ai settori e alle aree geografiche dell'Europa maggiormente colpiti e destinato a far fronte a questa crisi senza precedenti. Ciò significa che il Recovery Fund non è più una promessa e può diventare una proposta concreta".

Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo con un videomessaggio agli State of the Union.