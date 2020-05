Coronavirus: Conte, 'recovery fund sfida cruciale, realtà prima sia troppo tardi'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "La sfida cruciale è ora quella di tradurre in realtà il segnale politico sul 'Recovery Fund', prima che sia troppo tardi per le economie e per la società del nostro continente. L’impatto economico della crisi da Covid-19 è gigantesco e drammatico, come le previsioni economiche europee ed internazionali confermano". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo con un videomessaggio agli State of the Union.