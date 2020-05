Coronavirus: Conte, 'si vince o si perde tutti, negoziato a somma zero'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "In questa fase cruciale per l’Europa non siamo di fronte ad un negoziato a somma zero. Non ci saranno vincitori e sconfitti. O vinceremo tutti, o perderemo tutti". Lo ha rimarcato il premier Giuseppe Conte, intervenendo al State of the Unit, quest'anno dedicata all'emergenza Covid-19.