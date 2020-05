Eni: Marcegaglia, 'in 6 anni abbiamo migliorato governance già eccellente'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "In questi sei anni, molto abbiamo fatto per migliorare una governance già eccellente". Ad affermarlo è il presidente di Eni, Emma Marcegaglia nella lettera agli azionisti in vista dell'Assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 13 maggio. "Alla base di questa straordinaria trasformazione che la società ha vissuto, dei risultati conseguiti e della strategia d’impresa, c’è un team e un Ad molto forti, un Cda che lavora bene, un management molto forte, ma anche un sistema di corporate governance, come modello di amministrazione e controllo che sostiene il rapporto di fiducia con tutti gli azionisti e gli stakeholders, che assicura una forte e adeguata valutazione dei rischi e contribuisce a creare valore sostenibile nel lungo periodo. Per noi responsabilità, integrità e trasparenza sono i valori fondanti di questo sistema, come testimonia anche la mission aziendale", sottolinea Marcegaglia.