Fase 2: senatrici Iv, 'tagli Bonetti a famiglie? da Salvini balle spaziali'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Salvini che accusa la ministra Bonetti di tagli alle famiglie non si può davvero sentire. Si vede che ha i nervi tesi, gli schiariamo le idee: nell’ultima legge di bilancio sono stati stanziati 630 milioni in più per le politiche familiari, quindi le risorse sono aumentate". Lo sottolineano le senatrici di Italia Viva Donatella Conzatti, Laura Garavini, Nadia Ginetti, Annamaria Parente, Daniela Sbrollini, Valeria Sudano, Silvia Vono.

"Sono stati stanziati 2 miliardi e mezzo per la costruzione di asili nido e scuole di infanzia e per il 2021 è stato istituito un Fondo per l'assegno universale e per i servizi alla famiglia da più di 1 miliardo l'anno. Per non parlare dei bonus baby sitter, dei congedi ai papà e alle mamme e di tutta la riattivazione delle reti educative per l’emergenza Covid.

Dai Salvini, riprenditi, torna lucido: c’è una bella differenza tra chi pensa ai Family Day e chi fa il Family Act”.