Fase2: appello Di Maio a forze politiche, si lavori insieme, paese attende risposte /Adnkronos

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Un appello alle forze politiche, in settimane in cui -dopo l'apparente calma legata all'emergenza che ha colpito al cuore il Paese- l'instabilità del governo e le tensioni tra le forze di maggioranza son tornate a farla da padrona. In un'intervista all'Adnkronos, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio lancia un appello: i cittadini prima, le beghe di Palazzo poi. "I cittadini – dice il già capo politico del M5S – hanno dimostrato senso di responsabilità, la politica faccia lo stesso. Invio un appello a tutte le forze politiche: si lavori insieme, bisogna dare risposte agli italiani e bisogna farlo subito”.

Sul tavolo del governo il dl maggio, o meglio il decreto ripresa, una nuova cura da cavallo -55 miliardi- per rimettere in piedi il Paese, attaccato dal virus che ha messo a dura prova il Sistema sanitario nazionale ma anche l'economia italiana.

Bisogna fare il fretta, "lavoriamo giorno e notte" assicura Di Maio. Che, tornando alle vicende che hanno tenuto banco in questi giorni, non nasconde il rammarico per gli attacchi a Bonafede, con l'opposizione ma anche Iv sulle barricate e il Guardasigilli nel mirino.

"Posso dirle una cosa? Credo che i toni usati in questi giorni siano da campagna elettorale e lo trovo triste – si rammarica il responsabile della Farnesina – In un momento così difficile per l’Italia è inaccettabile. Non c’è nessun altro Paese in Ue che vede dinamiche simili. L’Europa ci sta guardando, la politica italiana si mostri all’altezza e non si faccia riconoscere anche stavolta". La difesa di Bonafede è ferma. "Conosco Alfonso e mi basta – dice – So chi è, so che persona straordinaria è.

È il ministro della prima vera legge contro la corruzione e del carcere per i grandi evasori fiscali, non dimentichiamocelo”.