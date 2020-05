Fase 2: Colao, 'prosegue il lavoro per consigliare priorità e interventi per rilancio'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "I vertici delle migliori aziende italiane, di imprese innovatrici ed esportatrici e diversi operatori turistici ci hanno dato una chiara idea dei bisogni ma anche delle grandi energie presenti per il rilancio". Ad affermarlo è Vittorio Colao, il responsabile del Comitato di esperti in materia Economica e Sociale (Comitato Economico Sociale). "Il nostro Comitato Economico Sociale proseguirà il lavoro in corso per sviluppare, in poche settimane, le proprie conclusioni e consigliare priorità e interventi che possano sostenere il rilancio e la competitività dell’Italia nel 2020-21", sottolinea Colao.