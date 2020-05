Fase 2: Tajani, 'non è il momento di parlare di nuovi governi'**

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Credo che questo non sia il momento di parlare di nuovi governi. Ovviamente non perché io sia convinto che l'attuale governo sia l'opzione migliore, ma perché attualmente la priorità è organizzare e far partire la fase 2". Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo allo streaming de 'Il Foglio', 'Gli Anticorpi del futuro'.

"Gli italiani -ha aggiunto- chiedono alla classe politica di 'fare' non di tramare e predisporre tattiche per il nuovo governo. Forza Italia sta lottando concretamente anche a livello europeo: abbiamo bocciato l'emendamento sugli Eurobond perché era una proposta impossibile da far approvare da tutti gli Stati membri, ma siamo stati sempre a favore dei nuovi Recovery bond".

"Il suicidio dell'imprenditore di Napoli, oltre che una tragedia, rappresenta un bruttissimo segnale d'allarme per il governo e per tutta la classe politica.

Dobbiamo pensare alle cose concrete. Al momento opportuno -ha concluso Tajani- questo governo dovrà andare a casa, ma oggi la priorità è dare regole chiare alla fase 2, che mettano il Paese nelle condizioni di ripartire".