Lecco: ferroviere in pensione ruba rame, denunciato dalla polfer

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – Rubava il rame delle ferrovie per legare le reti del suo orto: un ferroviere in pensione di 66 anni è stato denunciato dalla polfer di Lecco. Il furto aggravato è avvenuto sulla linea Como-Lecco e i fatti risalgono al pomeriggio del 4 maggio scorso quando il personale ferroviario in servizio alla stazione di Merone (Como), viene allertato per un guasto sui segnali di protezione dei treni. Subito sono allertati i tecnici che verificano che, tra le stazioni di Merone e Molteno, sono stati tranciati due cavi e uno di essi, lungo circa 20 metri, asportato.

Le indagini portano all'uomo, visto dagli impianti di videosorveglianza allontanarsi trascinando il cavo di rame. Il ferroviere, a sua discolpa, ha ammesso di aver asportato il rame credendolo abbandonato.

Inoltre ha precisato di aver sminuzzato il metallo, utilizzandolo per legare le reti del proprio orto. Per lui è partita la denuncia all’ Autorità Giudiziaria per furto aggravato. La sua azione ha provocato ritardi dei treni fino a 60 minuti.