Mafia: Trapani, confisca da 1,7 milioni a imprenditori alcamesi (2)

(Adnkronos) – In questo ambito, gli accertamenti di natura economico-finanziaria "hanno permesso di documentare un’articolata serie di cessioni e passaggi di quote che consentivano a Nicolò Coppola di continuare ad operare nel settore edile, ricavando profitti che altrimenti gli sarebbero stati preclusi dalle numerose limitazioni derivanti dall’applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale già irrogate a suo carico". Il provvedimento di confisca ha interessato: 2 società e relativo compendio aziendale, attive nel settore edile e di movimento terra (la Trasport Scavi srl e la l.c.s. s.r.l., ulteriore società edile costituita da Francesco Coppola e da Gaetano Manno, per aggiudicarsi, in regime d’urgenza, i lavori per la messa in sicurezza relativa alla discarica di Contrada Vallone Monaco di Alcamo; 2 beni immobili (consistenti in villini); 1 partecipazione societaria; 11 rapporti bancari.