Terrorismo: Meloni, 'ricordiamo chi è morto per difendere sue idee e Italia'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Giornata in memoria delle vittime del terrorismo: in un periodo nel quale ex terroristi vengono mantenuti con la paghetta di Stato e boss di mafia vengono scarcerati, il nostro ricordo va a coloro che sono morti per difendere le loro idee e l'Italia". Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.