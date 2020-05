Battisti: Deidda (Fdi), 'richiesta scarcerazione da non considerare nemmeno'

Roma 10 mag. (Adnkronos) – "È di poche ora fa la notizia sconcertante riguardo la richiesta di scarcerazione -a causa del pericolo di contagio Covid19- del noto ex terrorista Cesare Battisti, che sta scontando la pena per 4 omicidi nel carcere di Oristano. Mi auguro che quest’ipotesi assurda non venga neanche presa in considerazione anche se, ormai, questo governo -con il ministro Bonafede- ci sta abituando alle più paradossali ingiustizie". Lo afferma Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia.