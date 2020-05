Coronavirus: in Lombardia +282 positivi, 62 morti in 24 ore

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – In Lombardia calo dei nuovi positivi al covid19. A fronte dei risultati di 7.369 tamponi, oggi ci sono 282 casi in più, per un totale di 81.507 persone positive al virus. Ieri i nuovi casi erano stati +502, l'altro ieri 609. I decessi nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione, sono stati 62, in calo dagli 85 di ieri e dai 94 di due giorni fa.