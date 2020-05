Fase 2: Boccia, 'Navigli e bagno Mondello? Unico vaccino è nostro comportamento'/Rpt

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Il bagno nel mare di Mondello o l'aperitivo ai Navigli? "Per ora l'unico vaccino che abbiamo è il nostro comportamento, fin quando non ci sarà certezza di star meglio, di aver superato" il Covid-19 e di aver trovato un vaccino che metta ko il virus "l'unica arma che abbiamo è il distanziamento sociale. Perciò rispettiamo il prossimo, chi abbiamo accanto e chi incontriamo per strada". Lo dice il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia, intervistato dall'Adnkronos.

"A nessuno piace essere rigoroso o burbero – riconosce – è come in casa quando c'è da far rispettare le regole, il mestiere più complicato. Questo ha portato il premier ad adottare quella che per me è la madre di tutte le virtù, la prudenza.

E' chiaro dal primo momento che quella che noi chiamiamo normalità tornerà solo quando avremo un vaccino. Quella che viviamo dal 4 maggio è una 'nuova normalità', ma non prevede certo gli aperitivi ai Navigli o il bagno a Mondello. Devono capirlo tutti, è in questo ha fatto bene il sindaco Sala ad essere molto duro".

Siamo usciti dal lockdown "con un sacrificio enorme per tutto il paese, per sei settimane gli italiani sono rimasti a casa, dandoci la possibilità di rafforzare il Sistema sanitario a dare respiro agli operatori, medici e infermieri. Ecco perché ora gli interruttori vanno premuti uno alla volta e non tutti insieme, altrimenti vanificheremmo i nostri sacrifici. Dobbiamo fare il possibile per non tornare indietro, sarebbe un danno economico immenso che non possiamo permetterci.

Ecco perché occorre agire con gradualità", rimarca Boccia.