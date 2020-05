Silvia Romano: Meloni, 'caccia a rapitori, no a messaggio rapire italiani remunerativo'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "Una bella notizia il rientro di Silvia Romano. Spero e auspico che ora il governo si prodighi per andare a stanare i suoi carcerieri e i suoi rapitori. Sarebbe un dramma se passasse il messaggio che rapire italiano possa essere remunerativo, serve un messaggio netto in tal senso. Occorre dare il segnale che non è affatto un buon affare rapire gli italiani". Lo dice la leader di Fdi Giorgia Meloni ospite di 'Che tempo che fa', su Raidue.

Ora, prosegue sulla liberazione della cooperante italiana, "una riflessione andrà fatta anche sul tema della conversione di questa ragazza. Dopo i festeggiamenti- dice ancora- occorre dare il segnale che l'Italia sarà implacabile con chi si permette di rapire i nostri connazionali".