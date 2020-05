Coronavirus: Fontana, 'parlato con Speranza di plasma, Governo interessato'

Milano, 11 mag. (Adnkronos) – Anche il Governo è interessato alla cura al plasma e ha indicato in Pavia e Pisa i suoi ospedali universitari di riferimento per questa sperimentazione. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, alla conferenza stampa per la presentazione dei risultati della sperimentazione.

"Sono molto orgoglioso di questa conferenza stampa dove si darà atto della sperimentazione portata avanti dal San Matteo e dall'ospedale di Mantova per la cura con il plasma. Questa mattina – ha detto Fontana – ho avuto un colloquio telefonico con il ministro Speranza, mi ha confermato che il Governo ha dimostrato particolare interesse per proseguire su questa iniziativa e che a sua volta ha indicato come i due punti di riferimento sperimentatori l'Università di Pavia e quella di Pisa, con ulteriori secondari ma non meno importanti sperimentatori Mantova, Brescia e Bergamo".

Per la sperimentazione della cura, "il merito va riconosciuto in modo unico a Pavia e a Mantova, che sono stati primi ospedali a iniziare la sperimentazione e l'hanno portata a compimento", ha aggiunto il presidente della Regione.