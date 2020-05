Coronavirus: M5S, 'su plasma sanità pubblica dimostra efficienza e qualità'

Milano, 11 mag. (Adnkronos) – "Lo studio pilota sulla sperimentazione della cura con plasma iperimmune condotta dal Policlinico San Matteo di Pavia con l'Asst di Mantova ci trova orgogliosi e speranzosi. Ancora una volta la sanità pubblica ha dato filo da torcere a quella privata". Così Simone Verni, consigliere regionale del M5S Lombardia e Cristian Romaniello, deputato M5S, commentano il completamento della sperimentazione per la cura con il plasma del Coronavirus del San Matteo di Pavia.

"Oggi lasciamo la parola agli esperti che sapranno operare in sicurezza per dare oggi una possibilità di cura e, magari, domani una certezza. Elogiamo il lavoro di equipe tra il San Matteo e l’Asst di Mantova, eccellenze sanitarie pubbliche che non hanno mai smesso di lavorare per trovare una cura mentre si salvavano le vite umane", aggiungono.