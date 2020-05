Energia: pronto piano fusione Agsm e Aim per multiutility Triveneto

Milano, 11 mag. (Adnkronos) – Definito il progetto industriale preliminare per la nascita di una nuova multiutility leader nel Triveneto, con il coinvolgimento di A2a. Una nota di Agsm Verona e Aim Vicenza rende noti i dettagli: il nuovo gruppo diventerà "un polo di aggregazione alternativo e di crescita nel Triveneto".

Il documento che sarà sottoposto all’approvazione nei consigli comunali di Verona e Vicenza "descrive l’assetto che avrà la nuova realtà, nella quale convergeranno alcuni asset industriali di A2A di rilevanza strategica". Il rafforzamento industriale previsto per la nuova realtà consentirà la chiusura del ciclo dei rifiuti, l’incremento della capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili e lo sviluppo di progetti, soluzioni e infrastrutture smart, a servizio delle città e della loro attrattività.

La chiusura del ciclo dei rifiuti, che permetterà di mantenere invariate le tariffe per i cittadini, "avverrà in seguito all’apporto della nuova realtà del Centro Integrato di Corteolona che comprende un impianto di termovalorizzazione e altri impianti di trattamento dei rifiuti". Il termovalorizzatore, la cui costruzione del nuovo impianto a griglia in sostituzione dell’attuale è già stata autorizzata, "rappresenterà una realtà di nuova concezione tra i più innovativi sistemi impiantistici del Paese, dotato di una importante capacità di smaltimento in grado di risolvere definitivamente ogni fabbisogno attuale e prospettico di trattamento per i territori serviti oggi da Agsm ed Aim e domani dalla aggregazione.