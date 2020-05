Fase 2: Sibilia, 'proposta su migranti irricevibile, no sconti a criminali'**

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – La proposta sulla regolarizzazione dei lavoratori invisibili, che dovrebbe trovare spazio nel dl rilancio, "credo sia irricevibile". "Non facciamo sconti ai criminali, se è urgente recuperare braccianti per l'agricoltura, non è altrettanto urgente fare un regalo a chi sfrutta il lavoro: caporalato e lavoro nero vengono perseguiti quotidianamente dalle forze dell'ordine che dobbiamo ringraziare perché non si arrendono mai davanti a chi commette reati". A dirlo, in un lungo video su Facebook, il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, del M5S.

"In che modo un colpo di spugna su un comportamento che fino al giorno prima era un reato perseguibile in Italia con il carcere e con delle sanzioni amministrative può aiutare a reclutare nuova forza lavoro nei campi? Io spero che il buon senso torni al centro del dibattito", dice ancora Sibilia.

Nel decreto Maggio vanno inserite solo misure economiche urgenti per gli italiani colpiti dalla crisi post virus. Da parte nostra – torna a rimarcare – niente sanatorie o condoni per i delinquenti di ieri e di oggi: non è nel nostro Dna". (segue)