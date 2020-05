Mafia: arresti Palermo, colpo al clan dell'Acquasanta**

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) – Nel maxiblitz eseguito all'alba di oggi dalla Guardia di Finanza di Palermo in tutta Italia con 91 arresti è stato colpito il vecchio clan mafioso dell'Acquasanta di Palermo, In particolare sono finiti in manette gli eredi dello storico clan siciliano dei Fontana che anni fa si erano trasferiti in Lombardia dove gestivano il business della vendita del caffè. Eseguiti anche sequestri per 15 milioni di euro.