Acea: Donnarumma, 'mi ha dato molta soddisfazione, azienda resta in buone mani'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – "Sono molto orgoglioso di essere individuato" per il nuovo incarico di amministratore delegato di Terna "ma nel contempo sono sinceramente dispiaciuto di lasciare l'Acea, un'azienda a cui sono molto legato e che mi ha dato molta soddisfazione. L'azienda sarà sicuramente in buone mani con una continuità che garantisce solidità a tutti i nostri progetti e che grazie al fatto che la squadra manageriale che si è costituita in questi anni sarà sostanzialmente inalterata, credo che possa continuare a dare soddisfazioni agli investitori di Acea". Così l'ad di Acea, Stefano Donnarumma, in occasione della presentazione agli analisti dei risultati del primo trimestre. Donnarumma andrà a ricoprire l'incarico di ad di Terna mentre il Cfo di Acea Giuseppe Gola dovrebbe essere designato ad del gruppo energetico capitolino.