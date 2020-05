Acea: Donnarumma, 'risultati confermano solidità nostri business e guidance'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – "I risultati del primo trimestre dell’anno, seppur in presenza di uno scenario complesso a causa del manifestarsi dell’emergenza sanitaria, sono positivi, confermano la solidità dei nostri business e il valore degli investimenti realizzati in questi tre anni per assi curare la massima efficienza operativa delle nostre infrastrutture". Ad affermarlo in una nota è l'ad di Acea, Stefano Donnarumma commentando il primo trimestre dell'anno. "Questo – sottolinea – ha permesso di garantire la continuità nella gestione di servizi essenziali in tutti i territori in cui Acea opera. Le caratteristiche del nostro business, la solidità della struttura finanziaria e la capacità gestionale delle nostre persone permettono di guardare con fiducia al futuro e di confermare la guidance per l’anno in corso già comunicata al mercato", conclude Donnarumma.