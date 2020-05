Coronavirus: Gallera a Sala, 'no scorciatoie su immunità, compito nostro vigilare'

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – "Ai cittadini diciamo che purtroppo non ci sono scorciatoie, nessuno ci può dire se siamo immuni, la patente di immunità non ce la può dare nessuno". Lo dice l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, in un messaggio rivolto al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Lo dico a te (Sala, nrd), lo dico ai cittadini: compito di noi amministratori è fare in modo che vengano rispettate le regole anticontagio, l'utilizzo costante della mascherina, del gel, dei guanti, il distanziamento assoluto. Questi sono gli strumenti – afferma – che dobbiamo indicare ai cittadini come unica strada per non infettare e essere infettati. A te spetta come a me il compito di verificare che nei luoghi di lavoro, a Milano, come nei luoghi pubblici, queste norme siano rispettate in maniera ferrea.

